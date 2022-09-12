Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde oluşturulan bir grup tarafından Emet ilçesinin 2 bin 180 rakımlı Eğrigöz Dağı zirvesine yürüyüş düzenlendi.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde oluşturulan bir grup tarafından Emet ilçesinin 2 bin 180 rakımlı Eğrigöz Dağı zirvesine yürüyüş düzenlendi.

Aralarında AK Parti İlçe Başkanı, öğretmen, zabıta memuru, gazeteci ve vatandaşlardan oluşan 8 kişilik grup 20 kilometrelik yürüyüş sonunda Eğrigöz dağı zirvesine ulaştı.

Yürüyüşü organize eden Kütahya Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü personeli ve Belediye Spor Kulübü sporcusu Zabıta Hüseyin Gümüş, “Kütahya’nın ikinci en büyük dağı olan Emet ilçesinin 2 bin 180 rakımlı Hisarcık ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Eğrigöz dağı zirvesine 10 kilometrelik bir yürüyüş sonucu ulaştıklarını söyledi.

Gümüş, “Uzun zamandan beri yapmayı planladığımız bu yürüyüşü Hisarcıklı birbirinden kıymetli abilerimizle gerçekleştirdik. Burada doğa gerçekten çok güzel. Görülmesi gereken bir yer. Umarım herkes bir gün burayı görme fırsatı bulur” dedi.

Eğrigöz dağı zirvesine yürüyüşün sabaha karşı 04.00 sıralarında başladığını belirten AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, ”Zirve yürüyüşümüz gidiş-dönüş 20 kilometre sürmüştür. Zirve yolculuğumuzda bizlere eşlik eden arkadaşlara teşekkür ederim. Eğrigöz dağı zirvesinin çok güzel manzarası var. Gidiş-dönüş yolları trekking yapmaya uygun. Bütün hemşerilerimin bu güzelliği görmelerini isterim” diye konuştu.