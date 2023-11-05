Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçedeki Belediyeye ait termal hamam ve sosyal tesislerde İsrail menşeli ürünlerin yer almayacağını açıkladı.

İsrail’in tüm dünyanın insanlık onuruna ve şerefine saldırdığını dile getiren Başkan Hüseyin Doğan “Bir savaşta ne yapılmayacaksa İsrail bunların hepsini yapıyor. Filistin’de mabetler, hastaneler, okullar, mülteci kampları bombalanıyor. Amerika’dan, Avrupa’dan gelen bombalarla çocukların üzerine saldırıyorlar. Siyonist İsrail vahşetine devam ediyor. Batı bu vahşeti destekliyor. BM kararını tanımayan İsrail çocukları katletmeye devam ediyor. Mazlumların ahı yerde kalmayacak. İnşallah İsrail yeryüzünden silinecek” dedi.

“Sosyal tesislerde yerli ve milli ürünler kullanılacak”

Belediyeye ait ilçenin farklı bölgelerinde bulunan sosyal tesislerde artık İsrail menşeli hiçbir ürüne yer vermeyeceklerini belirten Başkan Doğan, “Sosyal tesislerimizin tamamında yerli ve milli ürünler kullanılacak. Hiçbir şekilde İsrail menşeli ürün kullanılmayacak, servis edilmeyecek. Eli çocuk kanına bulanmış firmaların ürünlerine yer vermeyeceğiz” dedi.

Aynı duyarlılığı tüm esnaf ve işletmelerden de beklediğini söyleyen Doğan, İsrail mallarına boykot çağrısında bulunduğu açıklamasında, “Ticari kaygılarla değil insani ve İslami kaygılarla hareket edelim. İlçemizde İsrail ürünlerine yer vermeyelim. İlk uygulamayı sosyal tesislerimizde başlatıyoruz” diye konuştu.