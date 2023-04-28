Emet Belediyesince “Huzura Vefa ile Mutlu Yaşlılık” projesi çerçevesinde bugüne kadar yatağa bağlı, bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli vatandaşlara 14 elektronik yatak dağıtımı gerçekleştirildi.

Belediyenin, uygulamaya geçirdiği “Huzura vefa, mutlu yaşlılık” projesi çerçevesinde merkez ve köylerde yatağa bağlı hastalar için bugüne kadar 14 elektronik yatak dağıtımı yapıldı. Belediye ayrıca Emet Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile bir protokol imzalayıp, anlaşmalı berber ile kuaförleri yaşlı ve hastaların evlerine göndererek tıraş hizmetinden yararlanmalarını sağlıyor.

Her vatandaşın huzura ve yaşlılık dönemlerinde de vefa ve hizmete ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan;” Bu sosyal projemiz ile engelli ve yaşlı bakıma muhtaç vatandaşlarımıza berber ve kuaför hizmetlerini götürüyoruz. Ayrıca belediyemizce yatağa bağlı yatalak hastalarımızın rahatı için hasta bakım yatakları dağıtımına da devam ediyoruz. Şu ana kadar 14 elektronik yatak dağıtımı gerçekleştirdik. Bizler Emet ilçemizde toplumumuzun her kesimiyle birlikte büyük bir aileyiz. Bu tür sosyal projelerimiz ile halkımızın yaşamlarına dokunmaya devam edeceğiz” dedi.