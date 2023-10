Emet Belediyesi tarafından ilçe merkezinde “Bi mola” adı altında kurulan kadın konuk evinde wc, mescit ve çay içme noktası oluşturulurken merkezin hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Kadınlar için Kaynarca Caddesinde her türlü gün etkinlik ve spor yapabilmeleri için belediye sosyal tesisleri de bulunduğunu belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan,” Annelerimiz, eşlerimiz kardeşlerimiz günlük yaşamda hayatın her daim içindeler. Sosyal tesisler yanı sıra günlük yaşamda, çarşıya çıktıklarında, bir bekleme dinlenme, çay ve ihtiyaçlarını gidermek adına bir dükkanımızı onlara tahsis ettik. Bir bayan personelimizin hizmet vereceği noktamız haftanın her günü sabah 09.30’dan akşam 18.30’a kadar açık olacak “dedi

“Kadınlar bizim başımızın tacıdır”

Projelerinde kadın vatandaşlarının görüş ve taleplerini her zaman dikkate alarak hayata geçirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Doğan,” Bizlerde hem geleneksel anlamda hem de yüce dinimizin bize öğretmiş olduğu bilgiler ışığında kadınlarımız, bir ömür boyu kıymetli ve değerlidir. Tarih boyunca kadınlarımız, hayatın her alanında yer almışlardır. Emet Belediyesi olarak bizler de kadınlarımıza yönelik projelerimizi de hayata geçiriyoruz. Çünkü kadın bizim için annedir, eştir, evlattır ve baş tacıdır. Hayatın her alanında var olan kadınlarımız için ne yapsak azdır. Bu doğrultuda elimizden geldiğince değer verme noktasında gayretin ve çabanın içerisindeyiz. Bundan sonrada olmaya devam edeceğiz “diye konuştu.