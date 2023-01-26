Kütahya’nın Emet Belediyesi, ihtiyaç sahibi yaşlılara ücretsiz berber ve kuaför hizmeti verecek.

Kütahya’nın Emet Belediyesi, ihtiyaç sahibi yaşlılara ücretsiz berber ve kuaför hizmeti verecek.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Emet Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ramazan Seval, “Huzura Vefa ve Mutlu Yaşlılık” projesi protokolünü imzaladılar.

Emet Belediyesi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle ilçede ikamet eden, ihtiyaçlarını karşılayamayan, bakıma muhtaç yaşlı ve engellilerin yaşamlarına kolaylık sağlamak, ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olunması amacıyla hayata geçirildi. Emet Belediyesi, tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara, Esnaf Odası’nın berber ve kuaförlerle birlikte düzenledikleri nöbet sırasına göre, evlerine götürerek ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak. Berber ve kuaför ücretleri Esnaf Odasının belirlediği tarifelerden Emet Belediyesi’nce ödenecek.

”Her vatandaşımızın huzura ve yaşlılık dönemlerinde vefa ve hizmete ihtiyacı vardır”

“Huzura Vefa ve Mutlu Yaşlılık” projesi ile engelli ve kendi ihtiyaçlarını göremeyecek yaşta hasta ve yaşlı vatandaşlara bazı hizmetleri götürebilme adına protokolün imzalandığını belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ”Her vatandaşımızın huzura ve yaşlılık dönemlerinde de vefa ve hizmete ihtiyacı vardır. Bu sosyal projemiz ile engelli ve yaşlı bakıma muhtaç vatandaşlarımıza berber ve kuaför hizmetlerini götürmeyi hedefliyoruz. Ayrıca belediyemizce yatalak hastalarımızın rahatı için hasta bakım yatakları dağıtımına da devam ediyoruz. Esnaf odamız ile birlikte bir yıl geçerli olan ve protokol sonunda karşılıklı anlaşma ile uzatabileceğimiz projemizi de imzalayarak hayata geçirdik. İlk hastalarımızın evlerine hizmetleri götürdük. Bizler Emet ilçemizde toplumumuzun herkesi ile birlikte büyük bir aileyiz. Bu tür sosyal projelerimiz ile halkımızın yaşamlarına dokunmaya devam edeceğiz. Rabbim tüm hastalarımıza şifalar versin “dedi.

Emet Belediyesinin sosyal sorumluluk ve sosyal belediyecilik anlayışı gereği, hayata geçirdiği uygulamadan memnun olduklarını ifade eden Emet Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ramazan Seval, “Projeyi duyurduğumuz tüm berber ve kuaför esnaflarımız seve seve görev almayı kabul ettiler. Yaşlılar ve engelli vatandaşlarımız bizlerin ait olduğu toplumumuzun bir parçası. Yine yaşlılarımız ve engelli vatandaşlarımız Allah’ın bizlere emaneti ve biz esnaflarımızın dualarıyla bereketi. Bu tür hayra yönelik sosyal projelerde Emet Esnaf Odası olarak görev almaya her zaman hazırız. Projeye duyarlı yaklaşarak canı gönülden görev almak isteyen tüm berber ve kuaför esnaflarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun “diye konuştu.