Emet Belediye Meclisi Belediye Başkanı Hüseyin Doğan başkanlığındaki Haziran ayı toplantısında termallerin etkin tanıtımı için 24 Haziran-4 Eylül 2023 tarihleri arasında hamam ücretlerinde yüzde 50 indirime gidilmesine karar verildi.

Mecliste verilen teklifle, okulların kapanması, Kurban bayramı, Emfest festivali, Yaz tatili, 3 Eylül etkinlikleri gibi genel bir çerçevede ilçe dışından gelen vatandaşlarla hareketlilik yaşandığını dikkate alınarak, termallerin etkin bir tanıtımı için 24 Haziran-4 Eylül 2023 tarihleri arasında hamam ücretlerinde yüzde 50 indirime gidilmesine karar verildi.

Meclis kararında,” İlçemizde 1-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali (EMFEST) , 30 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 3 Eylül Gazi Emet’in Kurtuluşu Bor Termal ve Turizm Festivali düzenlendiğinden 24 Haziran- 4 Eylül 2023 tarihleri arasında ilçemizde sembollerinden olan Belediyemizin işletmiş olduğu hamamların ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek, yerli turist sayısını arttırmak amacıyla 24 Haziran-4 Eylül 2023 tarihleri arasında geçerli olmak üzere hamam ücretinin 10 TL olarak uygulanması oybirliği ile kabul edildi” şeklinde ifadelere yer verildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Belediye tarafından işletilen hamamlarda uygulanacak tarife ile ilçenin hamam kültürünü termal şifa kaynaklarının yerli turistlere tanıtımla ilgiyi artırmanın hedeflendiğini belirtti.