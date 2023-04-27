Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçe merkezinde bulunan okullarda idareci, öğretmen ve çalışan personeller ile kahvaltılarda bir araya gelmeye devam ediyor.

Her sabah bir okulda Okul Müdürü, öğretmen ve okul personeli ile bir araya gelen Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, simit ve Belediye öncülüğünde üretilen keçi peynirinden oluşan menüler ile kahvaltı ediyor.

Başkan Hüseyin Doğan, etkinlik çerçevesinde Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, Gazi Kemal İlkokulu, Şehit Mustafa Baş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu ve Gazi Emet Ortaokulunda eğitimcilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Hüseyin Doğan, öğrencilerin eğitim hayatlarının mimarı eğitimcilere verdikleri önemi gösterme adına motivasyon kahvaltıları düzenlediklerini söyledi.