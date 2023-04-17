Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Birlik bayram kahvaltıları" etkinliğini bu yıl deprem bölgesine taşıdıklarını ifade etti.

Birlik bayram kahvaltıları" etkinliği için Hatay’a giden Emet Belediyesi ekiplerini bir dönem Emet Kaymakamı görevinde bulunan Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan ve Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz karşıladı. Daha sonra ekipler tarafından Kırıkhan ilçesindeki depremzedelere kahvaltılık erzak ve çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kırıkhan’daki "Birlik bayram kahvaltıları" etkinliğinde Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’a, Emet AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner eşlik etti.