Emet ilçesinde karnelerini alan öğrenciler Emet Belediyesince hükümet meydanına kurulan oyun gruplarında oynayıp, zenco ile akrobasi ve jonglör gösterileri ile gönüllerince eğlendiler.

Sabah erken saatte kurulan oyun grupları, okuldan karneleri alıp gelen öğrenciler ile doldu taştı.

Uzun ve yorucu bir eğitim yılının ardından eğlenmeyi hak eden çocuklara karne hediyesi vermek adına bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ”Geleceğimizin teminatı olan değerli öğrencilerimiz, bir eğitim öğretim dönemini daha geride bırakarak tatile girdiler. Öğretmenlerinin destekleriyle bir yıl boyunca çok çalışarak bunun karnelerinize kavuştular. Bugünde belediyemiz etkinliğinde doyasıya eğlenme fırsatı buldular. Karnelerini alarak yaz tatiline giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, tatili iyi değerlendirmelerini, kitap okumalarını ve sosyal aktivitelere katılmaları temennilerimle hepsine iyi tatiller diliyorum” dedi.