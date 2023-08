Emet Belediyesi tarafından Muharrem ayı nedeniyle 5 bin kişilik aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner’de 5 ayrı noktadaki aşure dağıtımına katılarak halka aşure ikramında bulundular.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, aşure dağıtımı sonrası yaptığı açıklamada, "Ülkemizde her kesiminden insanımızı bir araya getiren bayrak ve millet sevgimizi sembolize eden aşure etkinliği çerçevesinde belediye olarak bugün 5 noktada yaklaşık 5 bin kişilik aşure dağıtımımızı gerçekleştirdik. Bizler tüm farklılıklarımızla büyük bir milletiz. Bizleri biz yapan ortak değerlerimizde birleşerek, varlığımızı her daim sürdürüyoruz. Terör olayları, yakın zamanda yaşanan hain FETÖ kalkışması, sınır komşu ülkelerimizde yaşananlar göstermektedir ki ülkemizin dış ve iç düşmanları daima fırsat gözetmektedir. Birliğimizi bozmaya kalkanlara en güzel cevapları milli ve dini günlerimizde çeşitli etkinliklerde bir araya gelerek tüm dünyaya gösteriyoruz. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Her daim nasıl bütün acılara göğüs geriyorsak, mutlu günlerimizde de birlikte olmayı bilmeliyiz. Dağıtımdaki amacımız farklı nimetlerin aşurede bir araya gelerek eşsiz bir lezzete dönüştüğü gibi, halkımızın da herkesim ile birlik ve beraberlik içinde ülke sevdamızda bir araya geldiğimizi göstermektir. Yapılan aşure hayrımızı yüce rabbim kabul etsin " dedi.