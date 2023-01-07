Emet Belediyesinde şirket vasıtası ile çalışan 110 işçiyi kapsayan yeni toplu iş sözleşmesinin ardından, 26 kadrolu işçinin Toplu İş Sözleşmesi de imzalandı.

Emet Belediyesinde şirket vasıtası ile çalışan 110 işçiyi kapsayan yeni toplu iş sözleşmesinin ardından, 26 kadrolu işçinin Toplu İş Sözleşmesi de imzalandı.

2 yıl geçerli olacak sözleşme ile kadrolu işçilerin maaşlarına yüzde 35 zam yapıldı. Sosyal haklarda da yüzde 35 oranlarında iyileştirme yapılırken, yıllık enflasyona yüzde 5 eklenerek işçilerin maaşlarına yansıyacak.

Belediye olarak işçilerin haklarını alın terleri kurumadan vermeye büyük önem gösterdiklerini belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ” Şirketimiz vasıtası ile görev yapan 110 işçi kardeşimizin sözleşmelerinin ardından 26 kadrolu işçilerimizin sözleşmesini de imzaladık. Öncelikle yapılan sözleşmenin tüm işçilerimize hayırlı olması temennilerimi iletiyorum. 110 işçimizle yapılan anlaşmayla şirket işçilerimiz arası maaş farklılıklarını sonlandırmıştık. Bugünde uzun yıllardır işçi kadromuzda belediyemize ve halkımıza hizmet veren kadrolu personelimizin sözleşmelerini tamamladık. Belediyemiz imkanlarını da göz önünde bulundurularak işçilerimize haklarını vermek ve yaşam standartlarını yükseltmek için destek vermeye devam ediyoruz. Yeni zamlar işçilerimize hayırlı olsun. Rabbim aileleri ile birlikte ağız tadıyla yemeyi nasip etsin “diye konuştu.

Emet Belediyesinde halen 26 kadrolu,12 sözleşmeli ve 103 şirket işçisi bulunurken,19 da memur görev yapıyor.