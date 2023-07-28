Emet ilçesi Hamam Mahallesinde bulunan ve yerel halka geniş bir yelpazede hizmet sunan belediyeye ait sosyal tesisler başta doğum günü kutlamaları olmak üzere çeşitli etkinliklerin yapıldığı gözde mekan haline geldi.

Sosyal tesislerde vatandaşlar, tesislerin spor salonunda sağlıklı bir yaşam sürdürmek için egzersiz yapma fırsatı buluyor. Aynı zamanda, tesisler içerisinde bulunan kadın konuk evi, kadınlara özel günlerinde toplanabilecekleri bir mekan sunuyor.

Bu sosyal tesislerin bir diğer ilgi çeken hizmeti ise doğum günü kutlamaları, ilçe sakinleri özellikle çocuklarının doğum günlerini Emet Belediyesinin sosyal tesislerinde kutlamayı tercih ediyorlar.

Özel günlerde ailelerle birlikte olmayı ve çocukları mutlu etmeyi ihmal etmeyen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, doğum günü kutlamalarına katılarak, çocuklara özel hediyeler veriyor. Bu jest, halk arasında büyük takdir topluyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet Belediyesi olarak, toplumun tüm kesimlerine hizmet verme ve onları bir araya getirme misyonuna sahip olduklarını, yeni tesislerin bu misyonun bir parçası olduğunu ifade etti.