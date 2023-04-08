Kütahya’nın Emet ilçesinde belediye tarafından yeni oluşturulan mesire alanın bir kısmına 7 konaklama otağı, 16 günübirlik otağ,1 büyük han otağı kurulacak, ayrıca Türk yemek kültürünün tanıtılacağı restoran yapılacak.

Emet Belediyesi DSİ işbirliği ile Emet ilçesi Dere Mahallesi, Yağcık Köprüsü mevkiinde yapımı devam eden mesire ve yapay gölet alanının bir kısmına kurulacak olan 7 konaklama otağı, 16 günübirlik otağ,1 büyük han otağı ve Türk yemek kültürünün tanıtılacağı restoran yapımları için zemin düzenleme çalışmaları başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Kırgız çadırları ile geleneksel Türk kültürünü çay kıyısına kurulacak 24 otağ ile yaşatacaklarını belirtti.

Başkan Doğan,” Emet Dere Mahallesinde Emet Çayı üzerindeki Yağcık Köprüsü mevkiinde DSİ ile çalışmalar ile dere ıslah, genişletme, su tutma yöntemi ile yapay gölet oluşturma çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Şimdide bu mevkie kuracağız obamız için otağların betonları atılıyor. Bunlardan 7 tane obamız konaklama otağı olurken, 16 otağımız günübirlik kullanım için konuşlandırılacak. Ayrıca 1 tanede büyük han otağı ve restoran otağımız olacak. Otağda konaklamak için gelenler, yöresel kıyafetli kişiler tarafından yöresel yemeklerle karşılanacak aynı zamanda at biniciliği, okçuluk, gibi hizmetlerden yararlanabilecek, 2 bin yıl öncesine giderek nostalji yaşayabilecek. İçinde otağlarımız, okçuluk, at binme alanlarımız var. Burada çeşitli etkinliklerimiz olacak. Gelen konuklarımız geleneksel Türk mutfağı yemeklerini otağlarımızda tadabilecekler. Hayata geçireceğimiz projemiz atçılık, geleneksel okçuluk, otağ üretimi, Keçecilik, el işçiliği ve diğer faaliyetleriyle birlikte bölgemizde de ilk olup, ilçemiz turizmine katkı sağlayacak. Eğrigöz Kalesi İki Taş Kanyonu ile doğa turizmi, termal sularımız nedeniyle kaplıcalar turizmi için ilçemize gelen misafirlerimiz geleneksel Türk kültürünü yaşayabilecekleri obamızda nostaljik bir tatil yapabilecekler “dedi.