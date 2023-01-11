Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisleri ve Veteriner Hekimleri tarafından Aydıncık Köyünde üreticilerle çiftçi toplantısı gerçekleştirildi.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisleri ve Veteriner Hekimleri tarafından Aydıncık Köyünde üreticilerle çiftçi toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri ile köy muhtarı Kooperatif Başkanı ve çiftçiler katıldığı toplantıda, köy bazlı kuraklık verim sigortası ile Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı (KKYDP) makine ekipman destekleri konularında bilgilendirme yapıldı.