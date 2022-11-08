Kütahya’nın Emet AK İlçe Parti Kadın Kolları Başkanlığı, “43 Günde Kütahya” projesi çerçevesinde kadınlarla bir araya geldi.

Kütahya’nın Emet AK İlçe Parti Kadın Kolları Başkanlığı, “43 Günde Kütahya” projesi çerçevesinde kadınlarla bir araya geldi.

Emet Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen programa katılan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçede kadınların sosyal yaşam alanlarını geliştirmek adına çeşitli semtlerde oyun ve spor parkları yapımını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkan Hüseyin Doğan,” Özel günler ve sosyal aktiviteler için Belediye Sosyal Tesisleri misafirhanesini de kadınlarımıza tahsis ettik. Dünya Bankası vasıtası ile adım adım ilerleyen proje ile ilçede 3 kreş açılacak. Sosyal belediyecilik ve halkımızın yaşam kalitelerini yükseltme adına kadınlar ve çocuklarımız için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

“Alt yapı çalışmalarında kadınlarımız evlerde daha fazla mağduriyet yaşıyor”

Alt yapı çalışmalarında kadınların evlerde daha fazla mağduriyet yaşadığını belirten Başkan Doğan, " Ama 2023 yılı bahar ayları ile birlikte evlerinde sağlıklı dağ suyu akan, alt yapısı modernize edilmiş bir ilçeye kavuşacağız. Kalıcı hizmetler geçici rahatsızlıklarla mümkündür. Bugün bu sıkıntıları hep birlikte çekiyoruz ama yarınlarda alt yapı sorunsuz ışıl ışıl ve yemyeşil üst yapıları ile Gazi Emet bekliyor "diye konuştu.

Toplantıda AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hasibe Altınok, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’a belediye sosyal tesislerinde hanımlar için de lokal açıldığı için teşekkür etti.

Başkan Hasibe Altınok, “43 günde Kütahya” projesi çerçevesinde sıkça kadınlarla bir araya gelerek yapılan çalışmaları aktardıklarını, insan odaklı politikalar üreten partilerine desteğe devamla, geleceğin Türkiye’si ve Emet’in oluşuma destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, toplantıda çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıttı.