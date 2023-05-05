AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Emet AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen gençlik ve kadın buluşmasına katıldı.

Emet İlçesinde coşkulu bir şekilde gençlik ve kadın buluşması gerçekleştirdiklerini söyleyen Kütahya AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, "AK Parti Genel Başkan Yardımcımız İzmir Milletvekilimiz Hamza Dağ Emet teşkilatımız tarafından düzenlenen Gençlik ve kadın buluşmasına katıldı. Yoğun coşkulu bir katılımla gerçekleştirilen toplantıda 14 Mayıs seçimlerinde sandığa sahip çıkmanın öneminden bahsedildi. Genel Başkan Yardımcımız yaptığı konuşmasında; Millet ittifakının, 6’lı masanın vizyonsuz siyasetinden bahsetti. Bizlere yoğun teveccüh, yoğun katılım gösteren Emet İlçemizden benzer desteği 14 Mayıs 2023 seçimlerinde de bekliyoruz” dedi.