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"İftara 5 kala Emet AK Gençlik yanınızda" sloganıyla başlatılan etkinlik hakkında bilgi veren Emet AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Şahan, "Ramazan ayında teşkilat mensuplarımız ile birlikte gerçekleştirdiğimiz, " İftara 5 kala" etkinliği çerçevesinde, iftara yetişemeyen vatandaşlarımıza ve pazarcı esnafımıza ikramlarda bulunuyoruz. Yaptığımız uygulamadan ilçemizde misafir olarak bulunan sebze ve meyve satıcılarımız memnun kalıyor" dedi

KSBÜ Rektörü Ahmet Tekin’in mazbatası YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından takdim edildi

KSBÜ Rektörü Ahmet Tekin’in mazbatası YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından takdim edildi

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