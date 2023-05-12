Emet 3 Eylül ilkokulunca hazırlanan, “Küçük yüreklerden 43 büyük kahraman” isimli gösteri öğrenci ve velilerden tam not aldı.

Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen’inde katıldığı gecede minik öğrenciler Milli Kahramanlar Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Akif Ersoy, Nene Hatun, Ulubatlı Hasan, Tayyar Rahime, Nene Hatun, Seyyit Onbaşı, Halime Çavuş, Halide Edip Adıvar, Sabiha Gökçen’in yanında Türk Kültüründe yer edinmiş, ” Hacivat, Karagöz, Yunus Emre, Mevlana, Evliya Çelebi, Mimar Sinan, Piri Reis “ gibi 43 kahraman ile Keloğlan, Nasrettin Hoca gibi masal kahramanları canlandırıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, ” Tarihimizdeki ilklerin ve kahramanlıkların en iyi şekilde algılanabilmesi, gelecek kuşaklara doğru şekilde aktarılması kültürümüzün korunması açısından büyük bir önem arz etmektedir. Bu nedenle 3 Eylül İlkokulu öğrencilerimiz bu değerlerimizi aktarmak amacıyla “Küçük Yüreklerden 43 Büyük Kahraman” isimli gösteriyi sundular. Büyük bir katılımla gerçekleşen program veli ve öğrencilerimizce beğeniyle izlendi. Okul Müdürümüz Mehmet Tavacı’yı, emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum “dedi.