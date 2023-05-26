Türkiye Sakatlar Derneği Emet Temsilciliği’nin ’Mavi kapak toplama kampanyası’na Emet 3 Eylül İlkokulu öğrencileri destek verdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Emet Sakatlar Derneği Başkanı İbrahim Özdek, “Çöpe atılan, bir değeri olmayan, hem çevre kirliliğine, hem de doğal kaynakların kaybına neden olacak ürünler gönüllülerce toplanarak akülü veya manuel tekerlekli sandalye, yara minderli sandalye gibi insanların özgürce hareket edebilmelerini sağlayacak araçların alımına imkan sağlanmaktadır. Bugünde 3 Eylül İlkokulu öğrencilerimiz topladıkları kapaklarla kampanyamıza destek verdiler. Başta Okul Müdür Yardımcısı Mehmet Eroğlu ve Sınıf Öğretmeni Seçil Kaya hocam olmak üzere tüm emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize çok teşekkür ederim. Minik öğrencilerimizin kampanyamıza destekleri çok özel ve çok güzel. Bu farkındalığı ilçemizin her kesiminden beklemekteyiz” dedi.