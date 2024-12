Otomotiv sanayiide TOFAŞ'ın bir kalemde 700 işçiyi işten çıkarmasına Emek Partisi Bursa İl Başkanlığı, yazılı açıklamayla tepki gösterdi.BURSA (İGFA) - TOFAŞ'ın bir kalemde 700 işçiyi işten çıkarmasına ilişkin yazılı açıklama yapan Emek Partisi (EMEP) Bursa İl Örgütü, krizin oluşturduğu yıkımın faturasını patronların ödemesi için birleşik ortak mücadelede çağrısında bulundu.

EMEP Bursa İl Örgütü yaptığı açıklamayla, “Üretimdeki daralmalar gerekçe gösterilerek fatura işçilere kesiliyor” denildi.

“KOÇ HOLDİNG PATRONLARI YILLARDIR İŞÇİLER ÜZERİNDEN MİLYARCA TL KAR ELDE ETTİ”

TOFAŞ patronu bu yılın başından itibaren verilere de yansıyan üretimdeki daralmaları gerekçe göstererek kendi sınıf çıkarını ortaya koyarak ilk fırsatta faturayı işçilere çıkarmakta denilen açıklamada, “Rakamlara bakınca da ortaya çıkan başka bir gerçek daha var! Öyle ki, TOFAŞ üretimde daralma olduğunu söylediği 2024’ün ilk 9 ayında dahi 5 milyar lira kar elde etmişti. İşçilerin yasal olarak da hakkı olan tazminat ödemelerini bile sanki lütufmuş gibi sunan TOFAŞ patronu bir gerçeği hatırlamak zorundadır: Tofaş ilk 9 ayda işçi başına 943 bin lira kar etmiştir. TOFAŞ bu oyunu pandemide de oynayarak, kendisine yıllardır rekor düzeyde üretim yapan işçileri bir kalemde kapı dışarı ederek karını katlamıştı. 2020’de çalışan işçi sayısını 300 kişi azaltmasının ardından karını 300 milyon lira artırmış ve en çok kar eden 2. Otomotiv şirketi olmuştu. Yine aynı TOFAŞ, 2022 yılında da net karını %160 oranında artırmıştı. Koç Holding patronları yıllardır işçiler üzerinden milyarca TL kar etmiş, kurduğu sömürü düzeninin sefasını sürmüştür, bugün yine geçmişte olduğu gibi cefasını işçilere çektirmek istemektedir” denildi.

“TÜRK METAL İŞÇİLERLE BİRLİKTE EYLEM ÖRGÜTLEMELİ”

Boynumuzu uzatıp ‘Sıra bize ne zaman gelecek?’ diye beklemeyelim çağrısı yapan Emek Partisi, “Hakkımızı araması için fabrikada yetkisi olan, her ay maaşlarımızdan bir günlük yevmiyemizi alan sendika bugünler için vardır. Onların sessiz kalmasını, patronla iş tutmasını ve fabrikanın insan kaynakları gibi davranmasını kabul etmeyelim. Türk Metal sendikası, işten çıkarmaları durdurmak işçilerin haklarını savunmak için her türlü eylemi örgütlemeli, fabrikada eylemleri işçilerle birlikte yapmalıdır. Sustuğumuz, geride durduğumuz, işten atılan arkadaşlarımızı yalnız bıraktığımız her gün sıranın bize geldiğini bilmeliyiz” denildi.

Emek Partisi son olarak işçilere seslenerek, “Patronların ve hükümetin tasarruf planının karşısında birleşelim. İşten atmaların durdurulması, krizin yarattığı yıkımın faturasını patronların ödemesi için birleşik ortak mücadelede birleşelim” çağrısında bulunuldu.