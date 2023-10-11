SAMSUN (İHA) – Samsunspor’un eski futbolcuları ile il protokolünün yaptığı maçta kazanan dostluk oldu.

Amatör Spor Haftası kapsamında Samsun’da il protokolü ile emektar Samsunspor futbolcular dostluk maçında karşı karşıya geldiler. Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Vali Orhan Tavlı öncülüğünde il protokolü ile geçmiş yıllarda Samsunspor’un başarısı için ter dökmüş futbolcular arasında Mustafa Erkanat Tesisleri’nde oynanan maç dostluk havasında geçti.

Dostluk maçına katılan Vali Orhan Tavlı, maç sonunda emektar futbolculara Türk futboluna ve Samsunspor’a katkıları için teşekkür ederek, plaket verdi.

Maça ayrıca eski Samsunspor futbolcuları Celil Sağır, Mehmet Nas, Adnan Güngör, Hakkı Hocaoğlu ile il protokolünden Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, TFF il temsilcileri ile Samsun ASFK temsilcileri katıldı.