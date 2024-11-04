Yaklaşık 30 yıldır Erciyes Üniversitesi Kampüsü içerisinde hizmet veren Erciyes Üniversitesi Süleyman Demirel Spor Salonu; depreme dayanıklılık testlerini geçemediği için kapılarını kapattı. Salonda dün son idmanlar yapıldı ve ışıklar söndürüldü.

Kayseri’de salon sporlarının önemli merkezlerinden biri olan Erciyes Üniversitesi Süleyman Demirel SporSalonu, kapılarını spor severlere kapattı. Geçtiğimiz ay içinde yapılan tetkik ve ölçümlerde depreme dayanıklılık konusunda gerekli şartları taşıyamayan spor salonu için kapatma kararı alındı. Dün bu salonda son idmanlar yapıldı ve emektar spor salonunun ışıkları söndürüldü. 30 yıllık süre içerisinde birçok ulusal ve uluslararası organizasyon, mezuniyet törenleri, spor şenlikleri, bilim sergileri, konferanslar, konserler, Süper Lig, 1.lig, 2.lig, 3.lig, bölgesel lig müsabakaları, özel yetenek sınavları, dersler, sınavlar, üniversitelerarası turnuvalar, dostluk ve hazırlık maçları, antrenmanlar, turnuvalar, yarışmalar yapılan ayrıca Erciyes Üniversitesi personel ve öğrencilerine sportif ve sosyal aktiviteler konusunda hizmet veren Süleyman Demirel Spor Salonu alınan karar neticesinde faaliyetlerini durdurarak kapılarını kapatmış oldu.