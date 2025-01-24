Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden emekli olan personel için yemekli bir veda yemeği düzenlendi. İl Müdürü Levent Çakmur, emekli olan personele plaket takdim etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden emekli olan personel için Kamp Eğitim Merkezi’nde veda yemeği düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Hizmet, İlçe ve Şube Müdürlerinin de katıldığı yemeğin ardından kurumdan emekli olan personele plaket takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Plaketle uğurladığı mesai arkadaşlarına bundan sonraki hayatlarında sağlık ve esenlikler diledi.

Çakmur, “Yıllarınızı kurumumuza verdiniz, çeşitli birimlerimizde görev aldınız. Bugün emekli oldunuz. Yaptığınız hizmetler için teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatınızda sağlık ve esenlikler diliyoruz” diye konuştu. GSİM’den emekli olan personel ise Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, hizmet, ilçe ve şube müdürlerine böylesi anlamlı bir tören için teşekkür ettiler.