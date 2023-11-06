Eskişehir’deki bir işletmenin ilk elektrikli motosikleti atlattığı kazalar sonrasında zamanla iskelet haline gelince esnaf tarafından boyanıp dükkân önünde tutulmaya başlandı.

Eskişehir’deki bir tantuni işletmesinin 2008 yılında aldığı ilk motosiklet, paket servisler sırasında yaşanan kazalar sebebiyle zamanla kullanılamaz hale geldi. Yeni alınan motosikletlere parça takviyesi için de kullanılan aracın geriye sadece kalınca esnaf hurda motosikleti hem süs olarak hem de duba niyetiyle kullanmaya başladı. Yaklaşık 10 yıldır aynı yerde durduğu belirtilen hurda motosiklet, her yıl rengi değiştirilerek ve özel günlerde süslenerek görenlerin dikkatini toplamayı başarıyor.

“Bu motor 10 senedir burada nöbet tutmakta”

Eskişehir’de esnaflık yapan Hakan Karaçol, 2008 yılında aldıkları bu motosikletin işletmenin ilk aracı olduğunu söyledi. Boyanarak ve süslenen elektrikli motosikletin nasıl hurda haline geldiğini anlatan Karaçöl, “Paket yaparken bazı kazalar oldu. Sonra yeni elektrikli motosikletler aldık, onlar da kaza yaptı. Bunun parçalarını alıp ona ekledik. Biri geldi beynini istedi, biri geldi başka bir parçasını istedi derken böyle iskelet halde kaldı. Bu motor 10 senedir burada nöbet tutmakta. Gece insanların buraya park etmemesini sağlıyor. Sabah geldiğimiz yer aramıyoruz, bu motor sayesinde yerimiz hazır. Aslında çok önemli bir görevi var. Biz bunu buradan kaldırırsak bizim dükkânın önü kapalı gibi bir şey. Tamamen biter yani. Kış mevsiminde ortasına ağaç ekip var etrafını led döşemişliğimiz var. Kendisini her yaz başka bir renge bürürüz. İnsanlar gelir bununla resim çekilir. Önümüzdeki yaz da değişik projelere bakacağız artık” dedi.