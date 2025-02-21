Amasya’da çocukluğundan bu yana çobanlık yapan Satılmış Şahin, koyunlara yaz kış her gün kaval çalıyor. Koyunların beslenmesi için yem ve samanın yanı sıra önemli bulduğu kaval dinletisini de eksik etmeyen emektar çoban, kaval çalma geleneğini ömrü boyunca sürdürmek istiyor.

Kızılca köyündeki ağıldan karla kaplı meraya çıkan koyun sürüsünü beyaz örtünün üstünde dolaştırırken kavalıyla ezgiler dinleten 51 yaşındaki Satılmış Şahin, "Kaval çalmayı kendi kendime öğrendim. Nota da bilmiyorum. Koyunlarımıza çalıyor, dinletiyorum" dedi.

Evli ve 3 çocuk babası Şahin, koyunların sağlıklı beslenmesi için 3 önemli unsur olduğunu vurgulayarak "Bunlar yem, saman ve kaval sesidir" diye konuştu.

Koyun sürüsünün sahibi Hicabi Bağçuvan da, uzun süredir hayvanlarını özenle yetiştiren tecrübeli çobanın çaldığı kavalı dinlemekten büyük keyif aldığını söyledi.