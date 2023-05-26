1983 yılında kaymakam adayı olarak İçişleri Bakanlığında göreve başlayan, 2009 yılından itibaren Manisa Vali Yardımcılığı görevini sürdüren Vali Yardımcısı Mesut Eser’in emekliye ayrılması sebebiyle Vali Yaşar Karadeniz’in ev sahipliğinde veda yemeği düzenlendi.

Programda konuşan Vali Yaşar Karadeniz, Vali Yardımcısı Mesut Eser’in 13 yılı aşkın süredir Manisa’da görev yaptığını ifade ederek, “3 yıldır kendisiyle beraber çalışıyoruz. Nezaketini ve iş yaparken teferruatlara dikkat etmesini birlikte çalıştığı herkes bilir. En ince detayı dahi gözden kaçırmadan sonuca gitmek ister. Bu anlayışla sürdürdüğü görevini arkasında güzel bir intiba uyandırarak burada tamamlıyor. Bundan sonraki hayatında kendisine sağlıklar, mutluluklar diliyorum” dedi.

Vali Yardımcısı Mesut Eser de çalışma hayatına başladığı ilk günden itibaren işle ilgili uyguladığı prensiplere değinerek 13 yıldır Manisa’da görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Vali Yaşar Karadeniz ve birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

Program, Vali Yaşar Karadeniz tarafından Vali Yardımcısı Mesut Eser’e İçişleri Bakanlığı ve Manisa Valiliği adına düzenlenen başarı belgelerinin takdim edilmesi ve çalışma arkadaşlarının kendisiyle ilgili temennilerini iletmesi sonrasında sona erdi.

Vali Yardımcısı Mesut Eser onuruna polis evinde düzenlenen yemek programına; 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Büyükşehir Belediye Başkan V. Mehmet Güzgülü, Manisa Barosu Başkan Vekili Ayşe Hasar, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum amirleri katıldı.