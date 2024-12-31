Samsun’da yaş haddinden emekliye ayrılan bir öğretmene torunu ve yüzlerce öğrencisi sürpriz yaptı. O anlar görenleri duygulandırdı.

İlkadım ilçesinde bulunan Osman Gazi İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Ensar Terzioğlu (65), 42 yıllık öğretmenlik hayatının ardından emekli oldu. Ensar öğretmen ders anlattığı sırada 1,5 yaşındaki torunu Yusuf Ensar elinde çiçekle sınıfa girdi. Torununu gören öğretmen, duygusal anlar yaşadı. Minik torununun elinden çiçek aldıktan sonra okulun koridoruna çıkan öğretmen, yüzlerce öğrencisinin sıralandığını gördü. Alkışlar eşliğinde kalabalık öğrenciler arasından yürüyen öğretmen, unutulmaz bir an yaşadı.

Sürprizden dolayı öğrencilerine teşekkür eden Ensar öğretmen, okula ve 42 yıllık mesleğine veda etti.