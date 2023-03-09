Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Selçuk Yaşar Karatekin, meslek hayatının 37. yılında emekliye ayrıldı. Doğum gününde emekli olan Karatekin’e, okul idaresi ve öğrencilerince bir veda programı düzenlendi. Hazırlanan veda programında ise duygu dolu anlar yaşandı, öğrenciler gözyaşlarını tutamadı.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Selçuk Yaşar Karatekin, meslek hayatının 37. yılında emekliye ayrıldı. Doğum gününde emekli olan Karatekin’e, okul idaresi ve öğrencilerince bir veda programı düzenlendi. Hazırlanan veda programında ise duygu dolu anlar yaşandı, öğrenciler gözyaşlarını tutamadı.

65 yaşındaki emektar öğretmen Selçuk Yaşar Karatekin, meslek hayatının son gününde, son dersini vermek üzere 10 yıldır görev yaptığı Mehmet Akif Ersoy Ortaokuluna her şeyden habersizce gitti. Teneffüs arasında öğretmenler odasında vakit geçiren Karatekin’e öğretmenler ve öğrenciler doğum gününde sürpriz hazırlayarak, Karatekin’e unutamayacağı bir gün yaşattılar.

Öğrenciler, okulun giriş kapısından öğretmenler odasına kadar uzun kuyruklar oluşturarak, Karatekin’in öğretmenler odasından çıkışını beklemeye başladılar. Son dersi için öğretmenler odasından ayrılarak sınıfa geçen Karatekin’i öğrenciler kapıda ıslıklarla, alkışlarla karşıladılar. ’Seni seviyoruz Selçuk Hocam’, ’Öğretmen üreten, yetiştirendir’, yazılı pankartlarla 37 yıllık öğretmene sevgisini gösteren öğrenciler, hep bir ağızdan ’Selçuk Hocam’ sloganı attılar. Duygu dolu anların yaşandığı vedalaşmada Türkçe Öğretmeni Özlem Eren, ’Ziller Çalacak’ şiirini okudu, bazı öğrenciler duygulanarak gözyaşı döktüler. Okul müdürü Celil Dağlar ise Karatekin’e çiçek takdim ederek, hizmetlerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Okulun merdivenlerini inerek öğrencileri selamlayan Karatekin için okul idaresince Karatekin’in yer aldığı fotoğraflarla bir pano hazırlandı, üzerine de ’Eserinin üstünde imzası bulunmayan yegâne sanatkar öğretmendir’ yazılı afişler asıldı. Panoyu inceledikten sonra okul bahçesine geçen Karatekin, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Uzun kuyruklar oluşturan öğrencileri selamlayarak aralarından geçen Karatekin’e öğrenciler hediyeler verdiler. Hediyeleri kabul eden Karatekin, öğrencilerini çok sevdiğini söyleyerek, "37 yıl hizmetten sonra bugün emekli oluyorum. Bütün meslektaşlarıma böyle bir emeklilik, böyle bir gün Allah nasip etsin. Hepsine hayırlı ömürler diliyorum, teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilerden böylesi bir sürprizi beklemediğini ve gördüğü manzara karşısında mutlu olduğunu belirten Karatekin, "Hiç beklemiyordum böyle bir sürprizle karşılaşmayı, mutlu oldum, duygulandım. Öğrencilerimden derslerine iyi çalışmalarını istiyorum. Hepsinin gelecekte başarılı yerlere gelmelerini istiyorum, öğrencilerimi çok seviyorum" diyerek konuştu.

Okul müdürü Celil Dağlar, meslek hayatının en hüzünlü gününü yaşadığını ifade ederek, "Bugün meslek hayatımın en hüzünlü günü. Selçuk öğretmenimiz 37 yıllık öğretmenlik hayatında bugün emekliye ayrıldı. Kendisi yaş haddinden dolayı bugün emekli oldu. Üzüntülüyüz, onun adına sevinçliyiz. Uzun yıllarca devletimize, milletimize hizmet etti. Geride çok güzel hatıralar bıraktı, kendisinden çok memnunduk. Öğretmenler odamızın olmazsa olmazıydı, öğretmenler odamızın Bayburt deyimiyle ağabeyiydi. Kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık, huzur, mutluluk diliyoruz. Allah bahtını, yolunu açık etsin" şeklinde konuştu.

Genç Matematik öğretmeni Yeşim Söğüt, tecrübeli öğretmen Karatekin’le çalışmış olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu bildirerek, "Selçuk hocamın okuldan gidişine çok üzüldük ama onun gibi bir tecrübeyle çalışmak bizim için çok büyük bir gururdu. Selçuk hocam centilmenliğin, bir erkeğin beyefendi oluşunun adeta temsiliydi. Onunla çalışmaktan çok mutluydum. Yolu bahtı açık olsun, inşallah emekliliği de güzel geçer" dedi.

Öğretmenini çok sevdiğini söyleyen Birgül Tuluğ isimli öğrenci, "Selçuk hocayı çok seviyoruz, gittiği için çok üzülüyoruz. İnşallah bizi hiçbir zaman unutmaz" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetlerinden ötürü tecrübeli eğitimci Selçuk Yaşar Karatekin için Bayburt Öğretmenevinde akşam 19.00’da veda yemeği düzenleyecek.