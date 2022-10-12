Garanti BBVA Emeklilik müşterileri, yoga, fitness, sağlıklı beslenme ve kişisel gelişim kategorilerinde alanının uzmanlarıyla buluşuyor.

Garanti BBVA Emeklilik müşterileri, yoga, fitness, sağlıklı beslenme ve kişisel gelişim kategorilerinde alanının uzmanlarıyla buluşuyor.

Garanti BBVA Emeklilik ailesi; müşterilerine birikim ve sigorta ürünleri sunarak onların geleceklerini güvence altına almanın yanı sıra şimdi de ‘Sağlıklı Yaşa’ programı ile kendilerine bugünden iyi bakmalarını sağlamak için çalışıyor. Yapılan açıklamaya göre Sağlıklı Yaşa’da yogadan fitness’a, kişisel gelişimden sağlıklı beslenmeye kadar birçok kategoride uzmanların canlı yayınlanan etkinlikleri Garanti BBVA Emeklilik müşterileri ile buluşuyor. Avrupa’nın ilk canlı iyi yaşam platformu Studio Canlı işbirliği ile hayata geçen Sağlıklı Yaşa programından Emeklilik müşterileri özel avantajlarla faydalanıyor.

Konuyla ilgili konuşan Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, “Bildiğiniz üzere uzun yıllardır katılımcılarımızın birikimlerine değer katıyoruz. Şimdi artık sağlık sigortası ile müşterilerimizin sağlıklarını da güvence altına alıyoruz. Ancak asıl amacımız onların her zaman sağlıklı ve zinde kalmalarını sağlamak. Yani katılımcılarımız sağlık harcamalarını güvence altına alırken aynı zamanda bugünden kendilerine iyi bakarak bu ürünü kullanmaya hiç gerek duymasınlar istiyoruz. Bu imkanı da Sağlıklı Yaşa programımız sayesinde müşterilerimize sunuyoruz. Program içerisinde müşterilerimiz wellbeing alanında ‘canlı’ ve ‘interaktif’ gerçekleştirilen pek çok etkinlik ve eğitime katılarak “iyi yaşam” dünyasını keşfediyorlar.

Geçtiğimiz son 2 yılda özellikle fiziksel ve mental sağlığının her şeyden önce geldiğini hepimiz fazlasıyla hissettik. Evlere kapandığımız süreçte en çok ihtiyacımız olan şey psikolojimizi ve vücudumuzu sağlıklı, dinç tutabilmekti. Bunu yapabilmek için fiziki olarak yan yana olmamızın şart olmadığını dijital ortamdan da etkinlik, eğitim veya spor yapabildiğimizi gördük, hatta bu birçoğumuz için alışkanlığa dönüştü. İşte Sağlıklı Yaşa programı da online dersleriyle müşterilerimize psikolojiden aile ve çocuk sağlığına, fitness’tan sağlıklı beslenmeye kadar birçok alanda hayatlarına dokunmamıza olanak tanıyor. Bu etkinlikler katılımcılarımızın kendilerine, sevdiklerine, ailelerine bugünden iyi bakmaları, sağlıkla yaşamaları için çok önemli bir fırsat. “İyi yaşam” alanında bilgiler edinerek, yeni bakış açıları geliştiriyor, kendimizle ilgili yeni yetenek alanlarımızı keşfediyoruz.

Müşterilerimiz program içerisinde “iyi yaşam ve farkındalık” etkinliklerinden, tüm grup derslerine sınırsız katılım avantajı ile faydalanabiliyorlar. Sağlıklı Yaşa programında ayrıca her ay farklı içeriklerde hazırlanan bilgilendirici bültenler, blog yazıları, webinar mevcut. Pek tabi 18 yaş altı çocuklarımızı da unutmadık. Onların da bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacak, müzikten, dansa, resimden çocuk yogasına kadar birçok etkinlik programımızda çocuklarımızı bekliyor. Garanti BBVA Emeklilik olarak, müşterilerimizin kendilerine, ailelerine ve sevdiklerine her daim iyi bakabilecekleri çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.