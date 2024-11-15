Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Celal Bayar Üniversitesi tarafından “Emeklilik Döneminde Sağlıklı Yaş Alma” konulu konferans düzenlendi.

Celal Bayar Üniversitesinden Doç. Dr. Hüseyin Elbi, Dyt. Hale Aslantaş, Öğr. Gör. Kenan Tozak ile Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden Y. Gıda Mühendisi Yağmur Yıldırım’ın konuşmacı olarak katıldığı konferans Manisa Tarım İl Müdürlüğü Konferans Sosyal Salonunda düzenlendi.

Programa Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürü Buket İnce, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beyhan Cengiz Özyurt, idare amirleri, misafirler ve emekliler katıldı.

İl Müdürü İnce açılış konuşmasında, “Ülkemizin kalkınmasına emekleri ile katkıda bulunmuş olan emeklilerimize verilen değeri ortaya koymak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılı, ‘Emekliler Yılı’ olarak ilan edilmiştir. Büyüklerimizin sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübelerin, genç nesiller için birer hazine olduğunun farkındayız. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yolda Sayın Bakanımızın destekleri ile bizde Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak yıl boyunca emeklilerimize yönelik etkinliklerimize devam edeceğiz. Bu tür etkinliklerin, toplumsal dayanışmayı ve kuşaklar arası bağı güçlendirdiğine inanıyorum. Bugün burada Celal Bayar Üniversitesi ile hazırladığımız programın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ayrıca konuşmacı olarak katılan öğretim görevlilerimize, etkinliklerimize katılım gösteren değerli misafirlerimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Moderatörlüğünü Dr. Mithat Temizer’in yaptığı konferansın ardından katılımcıların soruları cevaplandı.