Tüm Emeklilerin Sendikası Bursa Yenişehir Şubesi tarafından açılan stantta sendikaya üye kayıtlarına başlandı.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA)- Tüm Emeklilerin Sendikası Yenişehir Şube Başkanı Kamettin Baştürk, yeni kayıtlarla üye sayısının 360’a ulaştığını, hedeflerinin üye sayısını 400’e çıkarmak olduğunu belirtti.



Yenişehir'deki semt pazarında açtıkları stantta alışverişe gelen emeklilerle sohbet ederek hedeflerini anlatan Başkan Baştürk, “Onları sendikamıza üye olmaya davet ediyoruz. Onlara taleplerini duyurmak ve zor koşullarda yaşayan emeklilerin daha refah bir hayat sürmeleri için mücadele ettiğimizi anlatıyoruz” dedi.

360 üyenin 46’sının kadınlardan oluştuğunu ifade eden Baştürk, “Birlikte daha güçlüyüz. Bir arada olursak daha başarılı bir yol alacağımıza inanıyoruz. Salı günü ise ilçe merkezindeki Çınarlı Camii’nin önünde stant açacağız. Emeklilerimizi standımıza bekliyoruz” diye konuştu.