Emekliler, yeni yıla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren emekli evlerinde girerken, ’Hello Mersin’ yabancı dil kulübü kursiyerleri de yeni yılın gelişini kutladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni yıl ruhunu kente yansıtırken, keyifli etkinliklerle de vatandaşları bir araya getirdi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Mezitli Emekli Evi’nde de yeni yıl keyifli etkinliklerle kutlandı. Viranşehir Sahili’nde denize sıfır konumda yer alan Emekli Evi, yeni yıl ruhunu yansıtan süslerle bezendi. Büyükşehir Belediyesinin sevilen çorbası ve çeşitli ikramların ardından müzik eşliğinde dans edip eğlenen emekliler, hep birlikte pasta keserek yeni yılı kutladı. Büyükşehir Belediyesinin Yenişehir, Tarsus, Halkkent ve Anamur’daki emekli evlerinde de eş zamanlı olarak yeni yıl kutlamaları yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Emekli Evleri Sorumlusu Ertuğrul Bozkurt, yıl boyunca çeşitli etkinliklerde bulunduklarını belirterek, yılbaşı etkinliğinin de bunların sonuncusu olduğunu ifade etti. Kentteki 5 emekli evinde aynı anda etkinlik düzenlendiğini vurgulayan Bozkurt "Emeklilerimiz eğlendiler, yorgunluklarını atıp yeni yıla hazır oldular" dedi.

Emekli Evi üyelerinden Rabia Işık, emeklilerin bu tür etkinliklere ihtiyacını olduğunu kaydederek, "Emekliler evinde kapanıp kalıyor. Dışarıda bir arkadaşıyla çay veya kahve içme imkanı bulamıyor. Emekli evleri sayesinde çok güzel şeylerden yararlanıyoruz. Mersin’de görmediğim yerleri gördüm" diye konuştu.

Emekli Öğretmen Suna Kılıççı da emekli evinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Uzaklara gitmek bizi yoruyor, ama emekliler evi sayesinde hizmet ayağımıza geliyor" dedi.

’Hello Mersin’ kursiyerleri de yeni yılı karşıladı

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ’Hello Mersin’ yabancı dil kulübü kursiyerleri,’Hello Mersin’ yabancı dil kulübü kursiyerleri de yeni yılın gelişini kutladı. İngilizce ve Almanca’da kendilerini geliştirmek isteyen Mersinlilerin severek katıldığı kulüpte kursiyerler, hem yeni yılın gelişini kutlamak, hem de kaynaşmak için etkinlik düzenledi. Yanlarında getirdikleri müzik aletleri eşliğinde şarkılar seslendiren kursiyerler, yeni yıldan dilek ve beklentilerini paylaştı, çekilişle hediyeleşerek moral buldu.

Hello Mersin’de görevli öğreten Figen Kundak, farklı bir etkinlik yaparak, bütün gruplarımızı birleştirdiklerini ifade etti. Kursiyerler için hediyeler hazırladıklarını belirten Kundak, "Gruplarımız çok eğlenceli. Hep birlikte aile gibi olduk. Konuşmalarımız ilerliyor. Kursiyerler de bu konuda oldukça mutlu" diye konuştu.

Hello Mersin kursiyerlerinden Ramazan Aktolu da konuşma kulübü sayesinde sosyalleşme imkanı da elde ettiklerini kaydederek, "Sosyalleşmek için çok güzel bir yer. Burada yeni arkadaşlar edindim" ifadelerini kullandı.

Almanca öğrenen kursiyerlerden Azize Avşar ise kurs sayesinde hem sosyalleştiğini hem de kendini dil noktasında geliştirdiğini ifade etti.