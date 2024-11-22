Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından emeklilere yönelik düzenlenen ’ileri yaşta beslenme’ eğitiminde, yaşlılıkta sağlıklı beslenme alışkanlıkları üzerine bilgi verildi.

Emekliler için birçok hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi, yaş almışların sağlıklarını da önceleyen projelere imza atıyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan emekli evlerinde eğitim veren Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, ’ileri yaşta beslenme’ konusunda emeklileri bilinçlendirdi. Diyetisyen eşliğinde yapılan eğitimde; su, protein ve sebze tüketiminin önemine değinildi. Bol bol egzersiz yapılmasının da önerildiği eğitimde, aktif yaş alımı için emeklilerin neler yapması gerektiği konusunda bilgiler aktarıldı ve katılımcıların soruları yanıtlandı.

"Yaşlılıkta en önemli besin kaynaklarından biri proteindir"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Polikliniği Diyetisyeni Hatice Öder, eğitimde yaşlılıkta beslenmenin nasıl olacağı, beslenmenin önemi ve beslenme önerilerinden bahsetti. Öder, "Yaşlılıkta en önemli besin kaynaklarından biri proteindir. Herhangi bir hastalık olmadığı sürece, günde 1 adet yumurta tüketmeye özen gösterelim. Yeşil yapraklı sebzelerden mutlaka faydalanalım. İleriki yaşlarda susuzluk hissini kaybediyoruz. O yüzden günde mutlaka 8-10 bardak su tüketelim. Sodyum ve tuz alımına da dikkat edelim. Ayrıca lifli gıdaları, sebze-meyveleri gün içinde mutlaka tüketmeye çalışalım" dedi.

Emekli evi sakinleri verilen eğitimden memnun

Emekli evi sakinlerinden Peruze Berke, "Burası bana çok iyi geliyor ve motivasyon sağlıyor. Eğitimler de faydalı. Sporumuz var, gezilerimiz oluyor, personel güler yüzlü, başkanımız çok iyi. Emekli evi bizim için gerçekten bulunmaz bir nimet" diye konuştu. Emekli evinde verilen beslenme eğitiminin önemine değinen Berke, kronik rahatsızlıkları olduğu için beslenmesine dikkat ettiğini kaydetti.

Emekli evi üyelerinden Müslüm Doğan ise "Eğitimde öğrendiğim yeni bilgilerden sonra, beslenme alışkanlıklarımda değişiklikler yapacağım. Mesela su tüketimim az oluyordu, onu artıracağım. Tuz kullanımını azaltacağım. Vitamin eksiklerimi de doktorumdan öğrenip, düzeltmeye çalışacağım" dedi.