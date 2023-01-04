Yüzde 25 zam emeklilerin yüzünü güldürmedi. TÜED Erzurum şube Başkanı Zekeriya Araz, "Tam bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Emekli kardeşlerimiz çile çekmeye devam edecek" dedi.

Yüzde 25 zam emeklilerin yüzünü güldürmedi. TÜED Erzurum şube Başkanı Zekeriya Araz, "Tam bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Emekli kardeşlerimiz çile çekmeye devam edecek" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici enflasyonu aralıkta yüzde 1,18 yükseldi. Yıllık enflasyon ise baz etkisiyle önceki aya göre yüzde 64,27’ye düştü. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri ile memurların maaş artışlarının belirleyecek son 6 aylık enflasyon ise yüzde 15,39 oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 25’li zam sonrası büyük beklentiler içerisinde olan emekliler, açıklanan rakam ile birlikte adeta şok yaşadı. İktidar Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz, "tam bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. beklentimiz en az yüzde 40 zam’dı. Ancak yüzde 25 olarak açıklanan zam emeklilerimizin çilesinin devam edeceğini gözler önüne serdi. Yeni açıklanan zam ile birlikte en düşük emekli maaşı 4375 TL oldu. Acaba bu maaşla günümüz şartlarında emeklilerimiz nasıl geçinecek. Biz daha önce taleplerimizi İktidar kanadına sunmuştuk. Ancak görünen o ki hükümet emeklileri görmezden gelmeye devam ediyor. Bugün ağır yaşam koşulları karşısında sofrasında et’i, Sebzeyi ve meyveyi unutan emekli kardeşlerimiz Makarna bile alamaz duruma gelmiştir. Siyasilerimiz bu tabloya nasıl olurda ilgisiz kalır. Merak ediyoruz acaba bizi yönetim siyasilerimiz 4375 lira maaşlar bir ay geçinebilecekler mi. Başta doğalgaz faturaları olmak üzere elektrik ve diğer giderleri emeklilerimiz nasıl karşılayacak. Kirada olan emeklilerimiz acaba nasıl yaşamlarını idame ettirecekler. Bunun mukayesesini iktidar kanadının yapması lazım. Verilen zamların hiçbir hükmünün olmadığı kanaatine vardık. Bizim beklentimiz emekli maaşına asgari ücrete yapılacak oranda zam yapılması idi. Sayın Cumhurbaşkanımızdan emeklilerimiz için yetersiz olan yüzde 25’li zammın en az yüzde 54.5 olarak asgari ücrete eşit olmasını talep ediyoruz." dedi.