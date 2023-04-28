Şişli’de telefonla aradıkları kişilere kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, emekli vatandaşı 118 bin lirası dolandırdı. Emekli vatandaştan aldıkları parayı bankadan çekmek üzere olan 2 dolandırıcı polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, 25 Nisan günü Şişli’de gerçekleşti. İddiaya göre, emekli olan M.Y. (59) isimli şahıs bilinmeyen bir numaradan arandı. Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, emekli vatandaşın banka hesabında bir hata oluştuğunu, parasını başka bankaya havale etmesi gerektiğini söyledi. Dolandırıcılara inanan M.Y., şahısların verdiği hesap numarasına 118 bin lira gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine polisler, konuya ilişkin çalışma başlattı. Dolandırıcıların Yunus E. D. (31) ve Vedat Ş. (25) olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 26 Nisan günü hesaplarına bloke konularak para çekmesi engellenen, Yunus E. D. ve Vedat Ş., dolandırdıkları vatandaşın parasını çekerken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.