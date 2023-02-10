Adıyaman’da emekli Uzman Çavuş Mehmet Ayhan Erdem, 105 saat sonra kurtarıldı.

Adıyaman’da emekli Uzman Çavuş Mehmet Ayhan Erdem, 105 saat sonra kurtarıldı.

Adıyaman Sakarya Caddesi’nde bulunan Çınar Apartmanı’nda enkaz altında kalan emekli Uzman Çavuş Mehmet Ayhan Erdem (56), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), 112 Acil Servis ve Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından 105 saat sonra kurtarıldı. Erdem, Karabük UMKE ekipleri tarafından 112 ekibiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.