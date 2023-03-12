Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde emekli polis ve bir grup arkadaşı depremzedelere yardım etmek için kolları sıvadı.

Türkiye, deprem sonrası yaraların sarılması için tek yürek olmaya devam ediyor. Emekli polis memuru Aziz Aktan ve bir grup arkadaşı, Dicle ilçesinden deprem bölgesindeki yaraları sarmak için yardım eli uzattı. Bir kardeşlik eli olarak deprem bölgesinde olduklarını belirten Aziz Aktan, "Bir dernek başkanıyım. Arkadaşlarımızla, önce Kahramanmaraş Elbistan, Adıyaman merkez ve Besni ilçesi ve 6 tane dağ köylerine, Malatya Akçadağ ile Doğanşehir ilçelerine, Hatay ili ve Altındağ dağ sınır köylerine battaniye, yorgan, halı, giyecek elbiseler, un yağ, çay şeker, temizlik malzemeleri, kadın hijyenik malzemeleri, çocuk bezleri ve içme suyu gibi insani yardım malzemelerini götürdük. Kendi ellerimizle dağıttık. Aziz Karakaş, yardım toplama işinde ekipman olarak çok yardımı dokunan arkadaşlarımızdan biri, Allah razı olsun. Diyarbakır’dan bir kardeşlik eli olarak oradaydık. Ayrıca Diyarbakır merkezde mağdur olan depremzedelere 2 bin 500 ekmek ve kurbanlıklar ile giyecek malzemeleriyle yardım eli uzattık. Bunu, Allah rızası için deprem bölgesindeki kardeşlerimize yardımcı olmak için yaptık. Gittiğimiz birçok yerde çadırların kurulduğunu da gördük. Allah devletimize de milletimize de zeval vermesin inşallah" dedi.