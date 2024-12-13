Kocaeli’de emekli polis memuru 52 yaşındaki polis memuru Şenol Poyraz, akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Derince’de ikamet eden ve hastalığından dolayı erken emekli olan polis memuru Şenol Poyraz hayatını kaybetti. Uzun süre akciğer kanseri ile mücadele eden 52 yaşındaki Poyraz, hastanedeki tedavisine yanıt vermeyerek vefat etti. Evli 2 çocuk babası olan Şenol Poyraz’ın cenazesi 60 Evlerde Camisinde kalınacak cenaze namazına ardından Derince Şehitler Mezarlığı’nda defnedilecek.