Emekli olduktan sonra hobi olarak çeşitli dekorasyon ürünleri yapmaya başlayan Fatih Acar, orijinali 30 ila 40 bin lira arasında değişen dekorları kendi atölyesinde yapıyor.

Emekli 57 yaşındaki Fatih Acar, vakit geçirmek için kurduğu atölyesinde çeşitli tablolar ve dekorasyon maksatlı uçak pervanesi yapmaya başladı. Daha önce hiçbir eğitim almadığını dile getiren Acar, bu işe deneme yanılma yöntemiyle başladığını ve yapmayı öğrendikten sonra gelir elde ettiğini söyledi. Acar, pahalı bir zevk olan dekorasyon tutkusunu vatandaşlara ucuz bir şekilde ulaştırmak için çeşitli antika pazarlarında satış yaptığına değinirken, gezdiği şehirlerde ki çoğu vatandaşın antika pazarlarından haberi olmadığını, buna rağmen müşterilerden yoğun talep gördüğünü ifade etti. Tanesi 30 ila 40 bin lirasında değişen ürünlerin benzerini yaparak 3 bin liradan sattığını ifade eden Acar, “Ürünlerin orijinali çok pahalı olduğu için alıp duvara asmak çok mantıklı olmuyor. Kim bu parayı duvara asar bilemiyorum. Ben el emeğimle yapıp, herkes sebeplensin istiyorum” dedi.

“Hayal ediyorum, hayal ettiğim şeylerin püf noktalarını buluyorum daha sonra hepsini birbirine ekleyip ortaya güzel işler çıkartmaya çalışıyorum”

Hiçbir şey yapmadan oturmaktan hoşlanmadığını dile getiren Fatih Acar, emekli olduktan sonra hobi olarak atölye kurduğunu söyledi. Çocukluktan kalma merakıyla başladığı hobisinin çevresindeki insanlara örnek olduğunu dile getiren Acar, “ El işleri benim için çocukluktan kalma bir meraktı. Emeklikten sonra bu işlere yeniden merak saldım. Ufak bir atölyem var, içerisinde bu tarz işleri yapıyorum. 7 yıldır bu işle uğraşıyorum ve çevremdekileri de ister istemez teşvik ediyorum. Herkes benim bu yaptığım iş ve atölyeye hevesleniyor ve ‘Biz de emekli olup, bu işi yapacağız’ diyorlar. Şartlar uygun olunca yapmak bana kısmet oldu. Bu tür işler beni hayata bağlıyor, bu sebeple severek yapıyorum. Boş durmak hoşuma gitmez, illaki bir iş yapmam gerek diye düşünüp bir yola girdim, iyi ki girmişim. Ben bu işi bir yerden öğrenmedim, deneyerek uğraştım. 1 yaptım olmadı, 2’ncide de bir şeye benzedi. 3, 4, 5 derken 10’uncu denemede falan ortaya bir ürün çıkardım. Bir tablo yaparken ilk olarak hayal ederek başlıyorum. Hayal ediyorum, hayal ettiğim şeylerin püf noktalarını buluyorum daha sonra hepsini birbirine ekleyip ortaya güzel işler çıkartmaya çalışıyorum. Antika araba modelleri, havacılıkla ilgili modeller ya da restoranlar için 3 boyutlu tablolar yapıyorum. Hepsinin ayrı bir seven olduğundan devamlı imalat içerisindeyim. Mesela uçak pervanesini kereste olarak alıp, kalibre ediyorum. Ondan sonra taraklarımla ölçü alıp hazırlıyorum ve satışa sunuyorum. Bu ürünlerin orijinali çok pahalı olduğundan alıp duvara asmak çok mantıklı olmuyor. Tanesinin fiyatı 30 ila 40 bin lira civarında. Kim bu fiyatı alıp duvarına asar bilemiyorum ama alan insanlar da var. Ben el emeğimle yapıp 3 bin liraya satıyorum. Ucuza yapıp herkes sebeplensin istiyorum” şeklinde konuştu