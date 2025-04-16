Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 30 yıldır görev yapan matematik öğretmeni Güzin Akkör emekli oldu. Öğrencileri ve meslektaşları Akkör’ü alkışlarla emekliliğe uğurladı.

Merkez Nilüfer ilçesinde bulunan İslam Uyar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 30 yıl 7 aydır görev yapan matematik öğretmeni Güzin Akkör, emekli oldu. Öğretmenlerinin emekli olduğunu duyan öğrencileri ise öğretmenlerine sürpriz hazırlamaya karar verdi. Okulun koridorlarında sıra olmaya başlayan öğrenciler, sırayı okul çıkışına kadar uzattı. Teneffüs zilinin çalmasıyla beraber sınıf kapısını açan Akkör’e, çiçek takdim edildi. Okul bahçesine kadar alkışlarla uğurlanan matematik öğretmeni Akkör’ün duygusal anları, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.