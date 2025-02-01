Emekli olan Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ve Niğde Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nail Van için veda yemeği düzenlendi.

Yaşar ve Van için düzenlenen veda yemeğine; Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gürol Okyar, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve eşleri katıldı. Vali Cahit Çelik veda yemeğinde yaptığı konuşmada; "Bugün değerli çalışma arkadaşlarımızla birlikte Niğde Milli Eğitim Müdürümüz Halil İbrahim Yaşar ve Niğde Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürümüz Nail Van için düzenlenen veda yemeğinde bir araya geldik. Kendilerine bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor yeni yaşamlarında sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum. Çalışma hayatları boyunca vermiş oldukları emekler için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi.