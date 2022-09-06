Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, emeklilik nedeniyle Üzülmez Müessese Müdürlüğü’ne veda ziyaretinde bulundu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, emeklilik nedeniyle Üzülmez Müessese Müdürlüğü’ne veda ziyaretinde bulundu.

TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, emeklilik nedeniyle veda ziyaretlerini sürdürüyor. TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nü ziyaret eden Güner, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Üzülmez Müessese Müdürü Murat Köseoğlu, Müdür Yardımcıları Şevket İnce, Gültekin Kara, Üzülmez Müessese Müdürlüğü İşyeri Hekimi Dr. Metin Çelikiz, GMİS Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak, şube müdürleri, sendika yöneticileri, personel ve maden işçileriyle vedalaştı.

GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Güner’e kuruma yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür ederek emeklilik yaşamında sağlıklı ve huzurlu yıllar diledi.