

İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş , 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında , Toroslar ilçesinde bulunan Mehmet Serttaş Anadolu Lisesi ve Bahriye İlkokulunda "Emekli Öğretmenlerimiz ile Son Ders" etkinliğine katıldı.

Etkinlikte, öğretmenlik mesleğinin onurunu ve kutsallığını vurgulayan İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş: "Öğretmenlik bir meslek olmaktan ziyade bir yaşamdır. Öğretmen zaman ve mekân fark etmeksizin hep öğretmendir. Emeklilik ile ayrılabileceğimiz bir meslek değil bizim için. Ruhumuzda her yere taşırız öğretmenliğimizi. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanına filizler ekeriz, sonra da onların koca bir ağaç ve orman olduğunu görünce yaşadığımız o tarifsiz duyguyu ve gururu anlatmaya kelimeler yetmez.

Bugün son ders için bir araya geldiğimiz emektar öğretmenlerim; yetiştirdiğiniz erdemli ve ahlaklı vatan evlatları için, kalplere dokunuşunuz ve emekleriniz için sizlere minnettarız." dedi.

Emekli öğretmenlerin anılarının ve deneyimlerinin paylaşıldığı etkinliklerde duygu dolu anlar yaşandı.

Etkinliğe İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Toroslar İlçe Millî Eğitim Müdürü Kaan Aydemir, İl Millî Eğitim Şube Müdürü İlhan Sabit Memiş, Toroslar İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Behzat Eğilmez, emekli öğretmenlerimiz Kenan Kaya, Havva Ruhiye Özmen ve okullardaki öğretmenler katıldı.