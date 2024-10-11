Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği Denizli Şubesi üyeleri, Babadağ ilçesini gezerek, Belediye Başkanı Murat Kumral’ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği Denizli Şubesi üyeleri, Babadağ ilçesine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Kevser Erbeği önderliğinde bir araya gelen emekli öğretmenler, ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerini yerinde görme fırsatı buldu. Babadağ’da keyifli bir gezi yapan öğretmenler, ilçenin zengin kültürel mirasıyla ilgili bilgi aldı.

Ziyaret sırasında, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral’ı makamında ziyaret eden emekli öğretmenler, belediyenin çalışmaları hakkında da bilgi aldı. Başkan Kumral, ilçede yürütülen projeler ve yapılan yatırımlarla ilgili ayrıntılı açıklamalar yaparak, emekli öğretmenlere ilçenin geleceğine yönelik planlarından bahsetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, emekli öğretmenlerin hayat boyu süren katkılarına dikkat çekti. Kumral, "Nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz. Hayatımıza kattığınız değerler ile geleceğimizi aydınlattığınız için sizlere minnettarız. Öğretmenlerimizin toplum üzerindeki etkisi çok önemli. Öğretmenlerimize Babadağ’ımızın doğal ve kültürel güzelliklerini yerinde gösterdik. Onlar için ne yapsak az kalır" diye konuştu.