Demirkent TOKİ İlkokulu öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında emekli öğretmenlere ziyarette bulundular.

Demirkent TOKİ İlkokulu 1/A sınıfı öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesi ile sınıf öğretmenleri Nermin Parmaksızoğlu rehberliğinde emekli öğretmenler Bülent Güler, Ayten Güler, Salih Parmaksızoğlu ve Refika Yılmaz’ı ziyaret ettiler. Emekli öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlayan minik öğrenciler, duygusal anlar yaşattılar.

Ziyaret hakkında bilgi veren Demirkent TOKİ İlkokulu Müdürü Ahmet Sağsöz, öğretmenlik mesleğine gönül vermiş değerli emekli öğretmenlerin de Öğretmenler Gününü kutlamak üzere bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Uzun yıllar öğretmenlik yapmış, eğitim camiasına büyük emekler vermiş, pek çok öğrenci yetiştirmiş olan emekli öğretmenlerimizi unutmadığımızı, kendilerine olan saygı ve minnettarlığımızı ifade etmek üzere öğrencilerimizle bu ziyaretleri gerçekleştirdik. Kendilerine şükranlarımızı sunduk. Öğrencilerimizin de bu ziyaretten memnun olduklarını gördük. Değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, sağlıklı ömürler diliyorum.”

Emekli öğretmenler ise bu ziyaretten çok memnun olduklarını belirttiler. Daha sonra öğrenciler kendi yaptıkları Öğretmenler Günü hediyelerini emekli öğretmenlere sundular.