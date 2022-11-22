Eskişehir’de Donas Grubu, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle emekli öğretmeleri tertip edilen yemekte bir araya getirdi.

Eskişehir’de Donas Grubu, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle emekli öğretmeleri tertip edilen yemekte bir araya getirdi.

Geçmişte yüzlerce öğrenci yetiştirip, topluma kazandıran öğretmenlere ‘teşekkür’ niteliğindeki yemekte, keyifli anlar yaşandı. Öğretmeler yemeğin ardından, eski günleri yad ederek sohbet etti. Öğretmenler, bu anlamlı etkinlikten ötürü Donas Grubuna ve DNS Grup Genel Müdürü Kenan Araz teşekkür etti.

DNS Grup Genel Müdürü Kenan Araz, düzenlenen etkinlik hakkında, “24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle toplumda birçok insanın hayatına dokunmuş, yön vermiş emekli öğretmelerimizle bir araya geldik. Düzenlediğimiz en anlamlı etkinliklerden biri olabilir. Onlara emeklerinden ötürü çok teşekkür eder, sağlıklı bir ömür dilerim. Tüm öğretmenlerin günü kutlu olsun” diye konuştu.