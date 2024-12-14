DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Aziziye Mahallesinde emekli öğretmen Julide Gülizar Öztürk Ersoy’un katkılarıyla merhum babası Mustafa Öztürk adına yaptırılan kütüphane açıldı.

Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinden emekli öğretmenlerden Julide Gülizar Öztürk Ersoy’un katkılarıyla merhum babası Mustafa Öztürk kütüphane yaptırıldı. Kütüphanenin açılışına Vali Selçuk Aslan, eşi Pınar Aslan’da katıldı.

Vali Selçuk Aslan, kütüphanenin öğrencilere sunacağı katkılara dikkat çekerek, eğitime verdiği destek ve bu anlamlı bağışıyla geleceğe ışık tutan hayırsever Julide Gülizar Öztürk Ersoy’a teşekkür etti.