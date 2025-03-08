Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Nuran-Celal Gülşen Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan kadın öğretmenler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hayırsever ve aynı zamanda emekli öğretmen Nuran Gülşen’i evinde ziyaret ederek anlamlı gün olan Kadınlar Gününü pasta keserek kutladılar.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Nuran-Celal Gülşen MTAL’de görev yapan kadın öğretmenler günün anısına anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.Okulun da ismini taşıyan hayırsever ve emekli öğretmen Nuran Gülşen’i evinde ziyaret eden kadın öğretmenler ile Okul Müdürü Sadık Yaşar ve Okul Aile Birliği Başkanı Zeki Atabay, burada Nuran Gülşen’in 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladılar.

Kadın öğretmenler ile birlikte emekli öğretmen Nuran Gülşen, günün anısına pasta kesti. Okul Müdürü Sadık Yaşar ise katkı ve desteklerinden dolayı hayırsever Gülşen’in anlamlı gününü kutlayarak kendisine plaket takdim etti. Kadın öğretmenler ise Nuran Gülşen’e, "Dünyaya sizin gözlerinizden bakabilseydik, dünya daha güzel bir yer olurdu. "Tüm kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" yazılı çiçek ile "Bir kadın tüm dünyayı değiştirebilir" yazılı bir hediye takdim edildi.

Hayırsever ve emekli öğretmen Nuran Gülşen’e yapılan anlamlı ziyaret dolayısıyla yapılan açıklamada ise; "8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle çok değerli hayırseverimiz Nuran Gülşen Hanımefendiyi okul müdürümüz Sadık Yaşar, Okul Aile Birliği Başkanımız Zeki Atabay ve okulumuz kadın öğretmenleri ile birlikte ziyaret ettik. Bizlere kapısını açan, güler yüzü ve samimiyetiyle ağırlayan, maddi ve manevi her zaman yanımızda olan Sayın Nuran Gülşen Hanımefendiye teşekkür ederiz. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarız" denildi.

Ayrıca yapılan ziyaret ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlar için söylediği, "Şuna inanmak lazımdır ki dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir" sözüyle günü tamamladılar.