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Cenaze namazına Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Siirt Eruh ilçesi Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ve Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan’ın yanı sıra çok sayıda sevenleri katıldı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü ve Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü cenazeye çelenk gönderdiler.

Uzun yıllar MHP Oltu ilçe teşkilatında görev almış, 1999-2004 yıllarında Oltu Belediyesi Encümenliği yapmış olan Hulisi Özdemir’in Cenaze namazı bugün ikindi Namazına müteakip Aslanpaşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından yüzlerce sevenlerinin duası eşliğinde Cankurtaran Mezarlığında toprağa verildi.

Oltu Karabekir Mahallesi’nde ikamet eden Emekli Öğretmen Hulusi Özdemir (76) Erzurum’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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