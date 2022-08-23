Zonguldak’ta madenden emekli olduktan sonra tarımla ilgilenen Ramazan Kiren, 10 dönüm arsasına ektiği ayçiçeğinin hasadını bekliyor. Kiren, stratejik ürün listesine alınan ayçiçeğinden elde edeceği ayçiçeği yağı ile ekonomiye katkı sağlayacağını ifade etti.

Zonguldak’ta madenden emekli olduktan sonra tarımla ilgilenen Ramazan Kiren, 10 dönüm arsasına ektiği ayçiçeğinin hasadını bekliyor. Kiren, stratejik ürün listesine alınan ayçiçeğinden elde edeceği ayçiçeği yağı ile ekonomiye katkı sağlayacağını ifade etti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan emekli olan üç çocuk babası Ramazan Kiren, 8 bin lira maliyetle 10 dönümlük arsasına ayçiçeği ekti. Teknolojinin imkanlarından faydalanarak makine ile birlikte dikilen ayçiçeklerinden verim aldığını anlatan Kiren, hasadını yapacağı ayçiçeğinden elde edilecek olan ayçiçeği yağı ile ekonomiye katkı sağlayacak.

Makineleşmeyle birlikte tarımın kolaylaştığını, verimin arttığını söyleyen Kiren, makine alabilecek gücün olmadığını bin bir zorlukla ekim ve hasat yaptıklarını söyledi. Mazot ve gübre fiyatlarının artmasına rağmen ayçiçeği ektiği tarladan hasat yapacağını anlatan Kiren, şöyle dedi:

"Madende emekli olduktan sonra tarım işine yöneldim. Hem kendime katkı olsun yan gelir olsun hem de devletimize bir katkımız olabilsin dile. 10 dönümlük tarlaya ayçiçeği ekimi yaptık. Ülkemiz, memleketimiz olarak tarımda noksanlar oluyor. Bizim de ayçiçeği ve buğday üretimi yapalım dedik. Tarım ülkesi olarak bakıyoruz etrafımız boş. Kıraç, dikenlik. Bu işi yapan üç beş kişi. Tarıma ilgi yok. Onun da belirli nedenleri var tabi. Başta girdi fiyatları. Mazot, gübre. Emekli maaşıyla ayak uydurmamız güç. Buranın maliyeti bana 8 bin lira. Buradan hasat zamanı inşallah güzel verim alırız. Hem emeğimizin karşılığını alırız hem de insanlara tarımı anlatabiliriz. Ekin, yapın siz de kazının ülkemiz de kazansın. Ayçiçeklerini sıralı sistem ektirdim. Eskiden rastgele saçardık, tohum ayrı yere gübre ayrı yere giderdi. Üç torba gübre yetti. Verimi de ondan. Makineleşme güzel ama makine bulabilmemiz zor. Makinesi olan kişi yoğun olduğunu söyledi. Tarıma dönmemiz lazım. Tarım yapmamız lazım. Dünyaya bizim bakmamız lazım. Bu arada emeğimizin ve alın terimizin karşılığını almamız lazım. Burayı bıçakla hasat edeceğim. Güneşin altında yanacağız."

"Üretelim, ürettikçe ülkemiz kalkınsın"

Çaycumalılar Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu da ilçede emeklileri ziyaret ederek tarım yapmaları konusunda tavsiyelerde bulunduklarını anlattı. İlçede bin 300 dönüm araziye ayçiçeği ekildiğini anlatan Çiloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan birkaç yıl önce almış olduğumuz ayçiçeği yağı bugün üç dört katı fiyatlara satılmaktadır. Bu ülkemiz için ciddi bir dışarıya döviz vermek anlamına geliyor. Biz de dernek olarak bu konuda arkadaşlarımızı nasıl yönlendirebiliriz diye düşündük. Köyde yaşayan vatandaşlarımıza zaman zaman evlerinde ziyaret ederek ayçiçeği ekmeleri konusunda tavsiyelerde bulunduk. Çocukluğumuzda büyüklerimiz ekilmedik bir karış toprak bırakmazdı. Hatta dedelerimiz kara sabanla tarım yapmaya çalışırdı. Biz bu şekilde tarım yapmaya çalışan milletin torunlarıyız. Fakat son yıllarda gelişen teknoloji mi diyelim yada dünya şartlarımı diyelim. Gençlerimiz ne yazık ki tarımdan uzaklaştılar. Tarım yapmıyorlar. Emekli olan arkadaşlarımıza özellikle tavsiyelerde bulunuyoruz. Özümüze dönelim. Üretelim, ürettikçe ülkemiz kalkınsın. Tarım yapılınca siz yeter ki çalışın toprak ana veriyor. Tabi ki biz devletimizden bazı destekler bekliyoruz."

Dron ile havadan da görüntülenen ayçiçeği tarlasında önümüzdeki günlerde hasat yapılacak.